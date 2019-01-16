Kazancına kazanç katar

Televizyon patronu Acun Ilıcalı'nın ortağı Esat Yontuç'un eşi Hande Gülşen, 2Winsdh adlı markasını şimdi de Ortadoğu'ya taşıdı. Gülşen Hanım, önceki gün Katar'da mağaza açtı. Müjdeli haberi de sosyal medya hesabından verdi. Yakınları ve takipçileri, Hande Gülşen'e 'bol kazançlar' diledi.
- Saklambaç
- 16.01.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.