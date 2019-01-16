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  • 16.01.2019
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'a geliyor

30 yaşındaki Rus , önümüzdeki ay ’da podyuma çıkacak.

Merakla bekliyo'Rus'!
Dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria's Secret mankenlerinden Kate Grigorieva, 'a geliyor. Kuzey Kutbu'ndan gelen sıcak güzel Kate Grigorieva, 6-9 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak olan Linexpo İstanbul 2019 Fuarı'nın açılış törenine katılacak. İç giyim ve çorap sektörünün önemli buluşma noktası olan Linexpo'ya renk katacak ünlü Rus manken, İstanbul'da iki gün kalacak. Ünlü top modelin hayranları ise fuara akacak...

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