Ceyda uçtu!

Güzel oyuncu Ceyda Ateş'le eşi Buğra Toplusoy'un ABD'deki turu sürüyor. Geçen gün Las Vegas'a giden çiftin, yeni durağı Arizona oldu.
Güzel oyuncu, Büyük Kanyon manzarasında havalara uçarken eşi de onu böyle fotoğrafladı.
Güzel oyuncu, Büyük Kanyon manzarasında havalara uçarken eşi de onu böyle fotoğrafladı.
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