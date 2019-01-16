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  • 16.01.2019
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Anne kek yapalım mı?

Anne kek yapalım mı?
Ünlü oyuncu Pelin Karahan, önceki gün 4 yaşındaki büyük oğlu Ali Demir'le okul sonrası selfie yaptı. Karahan, sevimli oğluyla bu karesine "Anne, kek yapalım mı? Okul sonrası klasik sorumuz" notu düşüp her gün 'le mutfağa girdiğini söyledi. Anneoğulun bereleriyle verdiği bu sevimli kare de 'da beğeni yağmuruna tutuldu.

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