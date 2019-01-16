Ünlü oyuncu Pelin Karahan, önceki gün 4 yaşındaki büyük oğlu Ali Demir'le okul sonrası selfie yaptı. Karahan, sevimli oğluyla bu karesine "Anne, kek yapalım mı? Okul sonrası klasik sorumuz" notu düşüp her gün Ali Demir'le mutfağa girdiğini söyledi. Anneoğulun bereleriyle verdiği bu sevimli kare de Instagram'da beğeni yağmuruna tutuldu.
- Saklambaç
- 16.01.2019
- Gazete
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