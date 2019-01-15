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  • 15.01.2019
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'ın hayali mutfak!

Hayali mutfak
Şahan Gökbakar, önceki gün takipçilerinin sorularını yanıtladı. Gökbakar, "Sinemacı olmasaydınız ne yapardınız?" sorusuna şöyle dedi:

"Aşçı olurdum. Bazen oyunculuğu bırakıp aşçı mı olsam diye düşündüğüm oluyor." Şahan Gökbakar, eşi Selin Hanım'la da sık sık mutfağa girip yemek yapıyor.

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