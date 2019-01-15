Şahan Gökbakar, önceki gün takipçilerinin sorularını yanıtladı. Gökbakar, "Sinemacı olmasaydınız ne yapardınız?" sorusuna şöyle dedi:
"Aşçı olurdum. Bazen oyunculuğu bırakıp aşçı mı olsam diye düşündüğüm oluyor." Şahan Gökbakar, eşi Selin Hanım'la da sık sık mutfağa girip yemek yapıyor.
"Aşçı olurdum. Bazen oyunculuğu bırakıp aşçı mı olsam diye düşündüğüm oluyor." Şahan Gökbakar, eşi Selin Hanım'la da sık sık mutfağa girip yemek yapıyor.
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