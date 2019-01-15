Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil ile güzel oyuncu Amine Gülşe, dün nişanlandı. İki yıllık aşklarını nikah masasına taşımak için ilk adımı akan çift, mutlu haberi sosyal medyada verdi.
25 yaşındaki Gülşe'yi İsveç'te yaşayan ailesinden isteyen ünlü futbolcu, nişanlısının alnından öperken çekilen karesini "Allah'ın izniyle sonsuza dek" notuyla paylaştı. Güzel oyuncu da 30 yaşındaki yıldıza "Sonsuza dek" yorumuyla karşılık verdi.
25 yaşındaki Gülşe'yi İsveç'te yaşayan ailesinden isteyen ünlü futbolcu, nişanlısının alnından öperken çekilen karesini "Allah'ın izniyle sonsuza dek" notuyla paylaştı. Güzel oyuncu da 30 yaşındaki yıldıza "Sonsuza dek" yorumuyla karşılık verdi.
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