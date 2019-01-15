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  • 15.01.2019
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Kahkaha tufanı Mart’ta

Kahkaha tufanı Mart’ta
Bugüne dek gerçekleştirdiği her gösterisinde büyük beğeni toplayan ve seyirci rekorları kıran Cem Yılmaz, yeni şovunu nihayet görücüye çıkarıyor... Ünlü komedyen, 'Diamond, Elite, Platinum Plus' adını verdiği yeni gösterisi ile hayranlarıyla buluşacak. İlk şov 9-10 Mart'ta İngiltere'deki 5 bin kişilik Eventim Apollo London'da yapılacak.

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