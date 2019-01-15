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  • 15.01.2019
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46.yaşını dostlarıyla kutladı!




Pop müziğin kraliçesi Hande Yener, 46. yaşını önceki akşam Mecidiyeköy'deki Aila Restaurant'ta kutladı. Ünlü sanatçıyı dostları yalnız bırakmadı. Yener, Polat Yağcı'nın özel hazırlattığı pastayı oğlu Çağın Kulaçoğlu ile kesti.

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