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  • 15.01.2019
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'nun raflarda

Ferda raflarda
Ekranların ve tiyatro sahnelerinin sevilen isimlerinden Ebru Cündübeyoğlu, Ferda'yı okurlarıyla paylaşmanın heyecanını yaşıyor... Sürprizlerle örülü, merak uyandıran kurgusuyla dikkat çeken ; kendisi de bir yazar olan Alzheimer hastası kadının hikayesini, onun sımsıcak iç sesiyle anlatıyor. Ferda, 18 Ocak'ta raflarda olacak...

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