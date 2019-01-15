Ekranların ve tiyatro sahnelerinin sevilen isimlerinden Ebru Cündübeyoğlu, ilk romanı Ferda'yı okurlarıyla paylaşmanın heyecanını yaşıyor... Sürprizlerle örülü, merak uyandıran kurgusuyla dikkat çeken Ferda; kendisi de bir yazar olan Alzheimer hastası kadının hikayesini, onun sımsıcak iç sesiyle anlatıyor. Ferda, 18 Ocak'ta raflarda olacak...
- Saklambaç
- 15.01.2019
- Gazete
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