Özge Ulusoy'la 2 aydır aşk yaşadığı Faruk Çolakoğlu'na gözlerden uzak olma çabası, pahalıya patladı! 3-5 Aralık 2018 tarihlerinde Paris'te buluşan ikili, Plaza Athenee'nin geceliği 2 bin euro'luk odasında konaklamıştı. Aşkları 15 Aralık'ta Barcelona'da ortaya çıkan çift, o tarihte Mandarin Oriental Hotel'in 2 bin euro'luk odasını tercih etti.
- Saklambaç
- 15.01.2019
- Gazete
Özge Ulusoy'la iş adamı Faruk Çolakoğlu görüntü vermemek için kesenin ağzını açtı!
Özge Ulusoy’la işadamı Faruk Çolakoğlu, Türkiye’de görüntü vermemek için kesenin ağzını açtı. Bir buçuk aydır Paris, Barcelona, Monte Carlo, Los Angeles ve New York’ta tatil yapan ikilinin, sadece konaklama masrafları 155 bin lirayı buldu.
Özge Ulusoy'la 2 aydır aşk yaşadığı Faruk Çolakoğlu'na gözlerden uzak olma çabası, pahalıya patladı! 3-5 Aralık 2018 tarihlerinde Paris'te buluşan ikili, Plaza Athenee'nin geceliği 2 bin euro'luk odasında konaklamıştı. Aşkları 15 Aralık'ta Barcelona'da ortaya çıkan çift, o tarihte Mandarin Oriental Hotel'in 2 bin euro'luk odasını tercih etti.
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