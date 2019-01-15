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  • 15.01.2019
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'la iş adamı görüntü vermemek için kesenin ağzını açtı!

’la işadamı , ’de görüntü vermemek için kesenin ağzını açtı. Bir buçuk aydır , , , ve ’ta tatil yapan ikilinin, sadece konaklama masrafları 155 bin lirayı buldu.



Özge Ulusoy'la 2 aydır aşk yaşadığı Faruk Çolakoğlu'na gözlerden uzak olma çabası, pahalıya patladı! 3-5 Aralık 2018 tarihlerinde Paris'te buluşan ikili, Plaza Athenee'nin geceliği 2 bin euro'luk odasında konaklamıştı. Aşkları 15 Aralık'ta Barcelona'da ortaya çıkan çift, o tarihte Mandarin Oriental Hotel'in 2 bin euro'luk odasını tercih etti.

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