Adanalı genç oyuncu Şahin Kendirci 'Müslüm' filmindeki performansıyla adından söz ettirdi. Aynı zamanda sesiyle de herkesi etkiledi. Geçtiğimiz günlerde ise yaptığı her hareketle gündem olan genç ve başarılı şarkıcı Aleyna Tilki ile aşk yaşadığı iddia edildi.
BİZİ BİLEN BİLİYOR
Hakkında çıkan haberleri yalanlayan Şahin Kendirci şunları söyledi: "Aleyna ile tanışmıyoruz. Yaptığı işlere saygım sonsuz. Sesini ve şarkılarını da seviyorum. Fakat böyle bir konu söz konusu dahi olamaz. Bu tür haberlere üstelik bu yaşımda malzeme edilmem beni üzüyor. Çünkü ailem de okuyor bu haberleri. Açıkçası haberleri gördüğümde hem üzüldüm hem de çok utandım. Demek ki ilerleyen zamanlarda böyle şeyler karşımıza çıkacak. Neyse ki bizi bilen biliyor."
Muhammet Kendirci-Şahin Kendirci
BEN DAHA YAKIŞIKLIYIM
Şahin Kendirci'nin ikiz kardeşi Muhammet Kendirci, Adana'da bir restoranda komi olarak çalışıyor. 10 yaşından beri çalışarak ailesine yardımcı olan genç adam, "Onun sesi güzel. Ama ben de ondan daha yakışıklıyım"
BİZİ BİLEN BİLİYOR
Hakkında çıkan haberleri yalanlayan Şahin Kendirci şunları söyledi: "Aleyna ile tanışmıyoruz. Yaptığı işlere saygım sonsuz. Sesini ve şarkılarını da seviyorum. Fakat böyle bir konu söz konusu dahi olamaz. Bu tür haberlere üstelik bu yaşımda malzeme edilmem beni üzüyor. Çünkü ailem de okuyor bu haberleri. Açıkçası haberleri gördüğümde hem üzüldüm hem de çok utandım. Demek ki ilerleyen zamanlarda böyle şeyler karşımıza çıkacak. Neyse ki bizi bilen biliyor."
Muhammet Kendirci-Şahin Kendirci
BEN DAHA YAKIŞIKLIYIM
Şahin Kendirci'nin ikiz kardeşi Muhammet Kendirci, Adana'da bir restoranda komi olarak çalışıyor. 10 yaşından beri çalışarak ailesine yardımcı olan genç adam, "Onun sesi güzel. Ama ben de ondan daha yakışıklıyım"
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