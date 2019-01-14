Ozan Doğulu, önceki akşam 47. yaşını Nişantaşı'ndaki Müştemilat'ta kutladı. DJ'in annesi Serpil Hanım'ın da katıldığı gecede Doğulu'nun evlenmeden aşk yaşadığı Hera sahne aldı. Müzisyenin aşkıyla annesini tanıştırması "Hera, aileye girdi" yorumları yaptırdı.
Hera, Serpil Hanım'ın gözüne girmeyi başardı.
Doğan SAVAŞ
Hera, Serpil Hanım'ın gözüne girmeyi başardı.
Doğan SAVAŞ
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