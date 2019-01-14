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  • 14.01.2019
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'nun sevgilisi Hera aileye girdi

Hera aileye girdi
Ozan Doğulu, önceki akşam 47. yaşını Nişantaşı'ndaki Müştemilat'ta kutladı. DJ'in annesi Serpil Hanım'ın da katıldığı gecede Doğulu'nun evlenmeden aşk yaşadığı Hera sahne aldı. Müzisyenin aşkıyla annesini tanıştırması "Hera, aileye girdi" yorumları yaptırdı.


Hera, Serpil Hanım'ın gözüne girmeyi başardı.

Doğan SAVAŞ

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