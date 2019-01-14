Popçu Mustafa Sandal, özel yaşamında karda yürüyüp izini belli etmemeye çalışsa da başarılı olamıyor. Emina Jahovic'le 10 yıllık evliliğini Haziran 2018'de bitiren Sandal'ın geçen ay Melis Sütşurup'la yeni bir aşka yelken açtığı iddiası gündemi sallamıştı. Bir süredir gizli gizli görüşen 48 yaşındaki popçu ile 29 yaşındaki butik sahibi Sütşurup'un ilişkisi de Aralık 2018'de aynı günlerde arka arkaya İtalya ve Tayland'dan yaptıkları paylaşımlarla ortaya çıkmıştı. İkili, aşk haberlerine sessiz kalsa da Sütşurup'un Musti'nin 49 yaşına girdiği 11 Ocak'ta yaptığı paylaşım dikkat çekti.
YAŞ GÜNÜ ŞEREFİNE...
Sosyetik güzel, "İyi ki" diye paylaşım yaparak adeta aşk mesajı verdi. Sütşurup, konuşulanlara göre popçunun yeni yaşını kutlamak için önceki gün Sandal'la soluğu Roma'da aldı. Temkinli davranan ikili, İtalya'da birlikte paylaşım yapmaktan kaçındı.
GİZLİ MESAJ
İyi ki' diye paylaşım yapıp Musti'nin yeni yaşını kutlayan Melis Sütşurup, adeta aşkı itiraf eder gibiydi.
YAŞ GÜNÜ ŞEREFİNE...
Sosyetik güzel, "İyi ki" diye paylaşım yaparak adeta aşk mesajı verdi. Sütşurup, konuşulanlara göre popçunun yeni yaşını kutlamak için önceki gün Sandal'la soluğu Roma'da aldı. Temkinli davranan ikili, İtalya'da birlikte paylaşım yapmaktan kaçındı.
GİZLİ MESAJ
İyi ki' diye paylaşım yapıp Musti'nin yeni yaşını kutlayan Melis Sütşurup, adeta aşkı itiraf eder gibiydi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.