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  • 14.01.2019
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Kim 'dan olay paylaşım

Kim Kar'diş'hian
Amerikalı televizyon yıldızı Kim , yeni bir çılgınlığa imza attı... Alt dişlerinin tamamını minik elmaslarla kaplattı. Dişlerinin son halini de Instagram hesabında paylaştı. Takipçileri ise "Bana da yaptırır mısın" şeklinde yorumlar yaptı. Kim Kardashian'ın bu karesi iki milyon beğeni aldı.

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