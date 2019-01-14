Amerikalı televizyon yıldızı Kim Kardashian, yeni bir çılgınlığa imza attı... Alt dişlerinin tamamını minik elmaslarla kaplattı. Dişlerinin son halini de Instagram hesabında paylaştı. Takipçileri ise "Bana da yaptırır mısın" şeklinde yorumlar yaptı. Kim Kardashian'ın bu karesi iki milyon beğeni aldı.
- Saklambaç
- 14.01.2019
- Gazete
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