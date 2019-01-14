Heyecan dorukta

BKM, Zorlu ve id ortak prodüksiyonuyla sahnelenecek 'Alice' müzikali için geri sayım başladı...
Müzikalin çılgın Tavşan'ını Enis Arıkan, duygusal Şapkacı'yı ise Şükrü Özyıldız canlandıracak.
Müzikalin çılgın Tavşan'ını Enis Arıkan, duygusal Şapkacı'yı ise Şükrü Özyıldız canlandıracak.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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