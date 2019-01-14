Derin Mermeci dairesini kiraya verdi!

Kazancını gayrimenkulle değerlendiren Derin Mermerci, yine bildiğinden şaşmadı. Sosyetik güzel, yıllar önce 6 milyon dolara (yaklaşık 32 milyon 838 bin lira) Taksim Residence'dan aldığı 730 metrekarelik penthouse (çatı katı) dairesini kiraya verdi. Mermerci, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında halka ateş açılmasına tanık olunca yaşadığı travmayı atlatamayıp eşi Cem Aydın ve ikiz kızları Mila ve Lal ile Taksim'den taşınmıştı. Ailesiyle Vaniköy'deki ana ocağına dönen Mermerci, servet değerindeki penthouse dairesinin uzun süre boş durmasına gönlü razı olmadı. Ünlü işkadını 2007'de aldığı daireyi geçtiği geçtiğimiz günlerde konuşulanlara göre aylık 120 bin liraya kiraya verdi. Mermerci, bu gelirinin büyük kısmını kızları adına açtığı hesaba yatırıyor.
Son dönemde tasarım dünyasındaki başarılarıyla adından söz ettiren Derin Mermerci, kiranın büyük kısmını kızlarının geleceği için bankaya yatırıyor.
Yılda 1.440.000 tl cebine koyacak
DOĞAN SAVAŞ
Son dönemde tasarım dünyasındaki başarılarıyla adından söz ettiren Derin Mermerci, kiranın büyük kısmını kızlarının geleceği için bankaya yatırıyor.
Yılda 1.440.000 tl cebine koyacak
DOĞAN SAVAŞ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.