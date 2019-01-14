Rol aldığı reklam, dizi ve filmlerle servetine servet katan Burak Özçivit, 14 Şubat'ta ise para basacak. Ortadoğu'da geniş bir hayran kitlesi olan yakışıklı oyuncu, Kuveyt'in ünlü bir bankasından gelen reklam teklifini kabul etti. Bankanın yüzü olmak için 3 milyon liraya 'evet' diyen ünlü oyuncu, firmanın Sevgililer Günü'ndeki organizasyonunda ise 80 Kuveytli kadın hayranıyla bir araya gelecek. Özçivit, hayranlarıyla akşam yemeği eşliğinde sohbet edip onlarla bol bol fotoğraf çektirecek. Kuveyt'te krallar gibi karşılanacak olan oyuncunun yer alacağı organizasyona ilgi öylesine yoğun oldu ki iddiaya göre firma, Özçivit'e verdiği ücreti kısa sürede geri kazandı. Katar'ın başkenti Doha'da açılacak 'Al Buraq' isimli lüks otelin reklam yüzü olması için de 2 buçuk milyon lira teklif edilen ünlü oyuncunun anlaşmaya imza attığı iddia edildi.
ORTADOĞU'NUN KRALI...
Kuveyt'teki organizasyon sonrası rotasını Katar'a çevirecek olan 34 yaşındaki oyuncunun, birkaç günlük Ortadoğu seyahatinden ise 5 buçuk milyon liralık kazançla döneceği konuşuluyor. Sevgililer Günü'nde oğullarına 6 aylık hamile olan eşi Fahriye Evcen'i yalnız bırakacak olan Özçivit, bu özel günün kutlamasını da yurda dönünce telafi edecek.
GÜZEL PARA!
Arap gazetelerinin iddiasına göre; Şubat'ta birkaç günlüğüne Ortadoğu'ya gidecek olan Burak Özçivit, iki firmadan toplam 5 buçuk milyon lira kazanacak.
ORTADOĞU'NUN KRALI...
Kuveyt'teki organizasyon sonrası rotasını Katar'a çevirecek olan 34 yaşındaki oyuncunun, birkaç günlük Ortadoğu seyahatinden ise 5 buçuk milyon liralık kazançla döneceği konuşuluyor. Sevgililer Günü'nde oğullarına 6 aylık hamile olan eşi Fahriye Evcen'i yalnız bırakacak olan Özçivit, bu özel günün kutlamasını da yurda dönünce telafi edecek.
GÜZEL PARA!
Arap gazetelerinin iddiasına göre; Şubat'ta birkaç günlüğüne Ortadoğu'ya gidecek olan Burak Özçivit, iki firmadan toplam 5 buçuk milyon lira kazanacak.
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