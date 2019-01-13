Aşkları Eylül 2017'den beri doludizgin süren Hacı Sabancı ile sevgilisi Nazlı Kayı, önceki akşam Nişantaşı'ndaydı. Bir mekan çıkışı objektife yansıyan sosyetik çiftin yorgunluğu ise yüzlerine yansımıştı.
Geç saatlere dek mekanda eğlenen Sabancı ile Kayı, çıkışta hemen işadamının VIP minibüsüne geçti. Ünlü işadamı, yorgun oldukları gerekçesiyle de soruları yanıtsız bıraktı.
Doğan SAVAŞ
Geç saatlere dek mekanda eğlenen Sabancı ile Kayı, çıkışta hemen işadamının VIP minibüsüne geçti. Ünlü işadamı, yorgun oldukları gerekçesiyle de soruları yanıtsız bıraktı.
Doğan SAVAŞ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.