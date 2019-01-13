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  • 13.01.2019
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ve sevgilisi 'nın yorgunluğu yüzlerine yansıdı

Eğlence yorgunları
Aşkları Eylül 2017'den beri doludizgin süren ile sevgilisi , önceki akşam Nişantaşı'ndaydı. Bir mekan çıkışı objektife yansıyan sosyetik çiftin yorgunluğu ise yüzlerine yansımıştı.



Geç saatlere dek mekanda eğlenen Sabancı ile Kayı, çıkışta hemen işadamının VIP minibüsüne geçti. Ünlü işadamı, yorgun oldukları gerekçesiyle de soruları yanıtsız bıraktı.





Doğan SAVAŞ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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