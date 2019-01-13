Gökhan Türkmen geçtiğimiz akşam Gece Nakkaştepe'de sahne aldı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Türkmen, Linet'in "Sahnede playback yapan şarkıcı haram para kazanır" açıklamasını şöyle yorumladı: "Playback, bence de gerçek bir performans değildir. Fakat haram helal konusunu ben bilemem."

