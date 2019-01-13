Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 13.01.2019
  • Gazete

, Playback’e karşı!

Playback’e karşıyım
Gökhan Türkmen geçtiğimiz akşam Gece Nakkaştepe'de sahne aldı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Türkmen, Linet'in "Sahnede playback yapan şarkıcı haram para kazanır" açıklamasını şöyle yorumladı: "Playback, bence de gerçek bir performans değildir. Fakat haram helal konusunu ben bilemem."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriGökhan Türkmen, Playback’e karşı!
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri