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  • 13.01.2019
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, 'la fotoğrafını paylaştı

Acil şifalar
Yaşadığı zor günleri atlatan 'ın metrobüste çekilmiş yeni görüntüleri ortaya çıktı. de adlı dizide beraber rol aldığı Arda Kural ile fotoğrafını paylaştı.



Şu notu yazdı: "Lise Defteri'nden bu fotoğraf, yıl 2003 (16 yıl geçmiş)... Arda yine kötüleşmiş diye haberler çıktı, ulaşamadım kendisine... Acil şifalar dilerim...




Ece Erken, eski arkadaşı Arda Kural'ın son haline çok üzüldü.

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