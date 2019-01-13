Yaşadığı zor günleri atlatan Arda Kural'ın metrobüste çekilmiş yeni görüntüleri ortaya çıktı. Ece Erken de Lise Defteri adlı dizide beraber rol aldığı Arda Kural ile fotoğrafını paylaştı.
Şu notu yazdı: "Lise Defteri'nden bu fotoğraf, yıl 2003 (16 yıl geçmiş)... Arda yine kötüleşmiş diye haberler çıktı, ulaşamadım kendisine... Acil şifalar dilerim...
Ece Erken, eski arkadaşı Arda Kural'ın son haline çok üzüldü.
Şu notu yazdı: "Lise Defteri'nden bu fotoğraf, yıl 2003 (16 yıl geçmiş)... Arda yine kötüleşmiş diye haberler çıktı, ulaşamadım kendisine... Acil şifalar dilerim...
Ece Erken, eski arkadaşı Arda Kural'ın son haline çok üzüldü.
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