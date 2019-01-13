Doksanlara yolculuk

Türk pop müziğinin güçlü sesi Zerrin Özer, önceki gece Jolly Joker Antalya'yı adeta salladı. Güzelliği ve sesiyle yıllara meydan okuyan ünlü sanatçı, programına doksanlı yılların sevilen parçalarından "Paşa Gönlüm" şarkısı ile başladı. Özer, ardından unutulmayan birçok eserini kendisini dinlemeye gelen sevenleri için seslendirerek hayranlarını doksanlı yıllara doğru eşsiz bir yolculuğa çıkarttı...
- Saklambaç
- 13.01.2019
- Gazete
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