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  • 13.01.2019
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Doksanlara yolculuk

Doksanlara yolculuk
Türk pop müziğinin güçlü sesi , önceki gece Antalya'yı adeta salladı. Güzelliği ve sesiyle yıllara meydan okuyan ünlü sanatçı, programına doksanlı yılların sevilen parçalarından "Paşa Gönlüm" şarkısı ile başladı. Özer, ardından unutulmayan birçok eserini kendisini dinlemeye gelen sevenleri için seslendirerek hayranlarını doksanlı yıllara doğru eşsiz bir yolculuğa çıkarttı...

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