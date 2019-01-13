Oyuncu Ceren Hindistan ile 3 buçuk yaşındaki kızı Arya Rima, domuz gribine yakalandı. 29 yaşındaki oyuncu, kötü haberi ise hastane odasından yaptığı paylaşımla verdi.
Hindistan, takipçilerinden geçen yıl böbrek kanserini yenen kızı için dua istedi. Oyuncuya sevenlerinden 'Geçmiş olsun' mesajları yağdı.
Hindistan, takipçilerinden geçen yıl böbrek kanserini yenen kızı için dua istedi. Oyuncuya sevenlerinden 'Geçmiş olsun' mesajları yağdı.
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