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  • 13.01.2019
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ve kızı domuz gribine yakalandı

Hastanelik oldular
Oyuncu ile 3 buçuk yaşındaki kızı , domuz gribine yakalandı. 29 yaşındaki oyuncu, kötü haberi ise hastane odasından yaptığı paylaşımla verdi.

Hindistan, takipçilerinden geçen yıl böbrek kanserini yenen kızı için dua istedi. Oyuncuya sevenlerinden 'Geçmiş olsun' mesajları yağdı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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