Bülent Ersoy'dan alkışlık hareket. Önceki akşam İstMarina'daki Jolly Joker'de sahne alan Diva, Ağrı'daki çocuklara yaptığı kışlık kıyafet yardımı için şunları söyledi:
"Ben kürk giyerken, lükse sahipken oradaki çocuklar üşüyor. O yavrularım üşürse, benim de üşümem lazım. Ne yapmamız gerekirse yaparız, ücreti önemli değil. Yeter ki o çocuklar okusun."
"Ben kürk giyerken, lükse sahipken oradaki çocuklar üşüyor. O yavrularım üşürse, benim de üşümem lazım. Ne yapmamız gerekirse yaparız, ücreti önemli değil. Yeter ki o çocuklar okusun."
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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