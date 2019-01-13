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  • 13.01.2019
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 Ersoy'dan alkışlık hareket!

Çocukları unutmadı!
Bülent Ersoy'dan alkışlık hareket. Önceki akşam İstMarina'daki Jolly Joker'de sahne alan Diva, 'daki çocuklara yaptığı kışlık kıyafet yardımı için şunları söyledi:

"Ben kürk giyerken, lükse sahipken oradaki çocuklar üşüyor. O yavrularım üşürse, benim de üşümem lazım. Ne yapmamız gerekirse yaparız, ücreti önemli değil. Yeter ki o çocuklar okusun."
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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