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  • 13.01.2019
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Bitmeyen tatil

Bitmeyen tatil
Cemiyet hayatının önde gelen çifti Selma Çilek ile eşi Sinan Çiftçi, gezmelere doymuyor. Geçen ay 'nın ardından soluğu 'te alan ikili, önceki gün de seyahatine çıktı. Dün de safari yapan güzel tasarımcıyla işadamı eşi, sosyal medya paylaşımlarıyla herkesi kıskandırdı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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