Bitmeyen tatil

Cemiyet hayatının önde gelen çifti Selma Çilek ile eşi Sinan Çiftçi, gezmelere doymuyor. Geçen ay Londra'nın ardından soluğu Paris'te alan ikili, önceki gün de Güney Afrika seyahatine çıktı. Dün de safari yapan güzel tasarımcıyla işadamı eşi, sosyal medya paylaşımlarıyla herkesi kıskandırdı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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