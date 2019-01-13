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Anne tesellisi

Anne tesellisi
İşadamı Kemal Gülman'ın Feryal Gülman'la evliliğinden olan oğlu Aslan'ın sosyetik güzel Ada Hunca ile aşkı kısa sürdü. ABD'de yaşayan ikili, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdı.



İki aylık aşkına nokta koyup Hunca ile takipleşmeyi bırakan 22 yaşındaki genç adam, soluğu 'de aldı. Gülman, önceki gün de annesiyle Uludağ'da teselli tatiline çıktı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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