Anne tesellisi

İşadamı Kemal Gülman'ın Feryal Gülman'la evliliğinden olan oğlu Aslan'ın sosyetik güzel Ada Hunca ile aşkı kısa sürdü. ABD'de yaşayan ikili, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdı.
İki aylık aşkına nokta koyup Hunca ile takipleşmeyi bırakan 22 yaşındaki genç adam, soluğu Türkiye'de aldı. Gülman, önceki gün de annesiyle Uludağ'da teselli tatiline çıktı.
İki aylık aşkına nokta koyup Hunca ile takipleşmeyi bırakan 22 yaşındaki genç adam, soluğu Türkiye'de aldı. Gülman, önceki gün de annesiyle Uludağ'da teselli tatiline çıktı.
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