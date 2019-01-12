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  • 12.01.2019
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Şıklıkta zirvede

Şıklıkta zirvede
Sosyetenin en şık isimlerinden , kar üstünde de olsa yine farkını konuşturdu. Özilhan, tatil için yurt dışındaki pahalı tesisler yerine işadamı eşi 'ın memleketi 'yi tercih etti.



5650 liralık Cordova kırmızı tulumunun altına 860 liralık Moonboot marka botlarını giyen Yasemin Özilhan, bin liralık Marc Jacobs marka gözlükleriyle şıklığını tamamladı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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