Şıklıkta zirvede

Sosyetenin en şık isimlerinden Yasemin Özilhan, kar üstünde de olsa yine farkını konuşturdu. Özilhan, tatil için yurt dışındaki pahalı tesisler yerine işadamı eşi İzzet Özilhan'ın memleketi Kayseri'yi tercih etti.
5650 liralık Cordova kırmızı tulumunun altına 860 liralık Moonboot marka botlarını giyen Yasemin Özilhan, bin liralık Marc Jacobs marka gözlükleriyle şıklığını tamamladı.
5650 liralık Cordova kırmızı tulumunun altına 860 liralık Moonboot marka botlarını giyen Yasemin Özilhan, bin liralık Marc Jacobs marka gözlükleriyle şıklığını tamamladı.
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