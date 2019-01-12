Serdar Ortaç, önceki akşam uzun süredir ABD'de olan eşi Chloe Loughnan ile İstinyePark'ta "Hasret sona erdi" pozu verdi. Ünlü çift, ayrılık iddiaları hakkında ise şöyle konuştu:
"İşte gördüğünüz gibi mutluyuz. Bizim ekonomik olarak da bir ayrılığımız yok, kesemiz bir. Birileri bir senaryo yazıyor ve herkes ona inanıyor. Bunlar çok ayıp."
"İşte gördüğünüz gibi mutluyuz. Bizim ekonomik olarak da bir ayrılığımız yok, kesemiz bir. Birileri bir senaryo yazıyor ve herkes ona inanıyor. Bunlar çok ayıp."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.