Serdar Ortaç, önceki akşam uzun süredir ABD'de olan eşi Chloe Loughnan ile İstinyePark'ta "Hasret sona erdi" pozu verdi. Ünlü çift, ayrılık iddiaları hakkında ise şöyle konuştu:



"İşte gördüğünüz gibi mutluyuz. Bizim ekonomik olarak da bir ayrılığımız yok, kesemiz bir. Birileri bir senaryo yazıyor ve herkes ona inanıyor. Bunlar çok ayıp."