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  • 12.01.2019
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tükendi!

Şener Şen tükendi!
Yeşilçam'ın yaşayan efsanesi Şener Şen'i 14 yıl sonra tiyatro sahnesine döndüren 'Zengin Mutfağı', kapalı gişe oynuyor. Geçtiğimiz günlerde satışa çıkan Şubat ayındaki oyunlara ait 3 bin 700 bilet, 2 saat içinde tükendi.

Dasdas'da tiyatroseverlerle buluşan oyunda Şen'e, Kutay Sandıkçı, Gizem Ergün gibi genç oyuncular eşlik ediyor. Şener Şen, Vasıf Öngören'in yazdığı 'Zengin Mutfağı'nda Lütfü Usta karakterini canlandırıyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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