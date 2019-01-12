Şener Şen tükendi!

Yeşilçam'ın yaşayan efsanesi Şener Şen'i 14 yıl sonra tiyatro sahnesine döndüren 'Zengin Mutfağı', kapalı gişe oynuyor. Geçtiğimiz günlerde satışa çıkan Şubat ayındaki oyunlara ait 3 bin 700 bilet, 2 saat içinde tükendi.



Dasdas'da tiyatroseverlerle buluşan oyunda Şen'e, Kutay Sandıkçı, Gizem Ergün gibi genç oyuncular eşlik ediyor. Şener Şen, Vasıf Öngören'in yazdığı 'Zengin Mutfağı'nda Lütfü Usta karakterini canlandırıyor.

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