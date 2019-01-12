1985 yılında kurulan ve AIDS araştırmaları için yardım sağlayan bir kuruluş olan Amfar'ın 6 Şubat'ta New York'ta yapılacak galasının 'yüzleri" belirlendi. Galanın, Türk fotoğrafçısı Mert Alaş ve ünlü oyuncu Milla Jovovich'in ev sahipliğinde gerçekleşeceği bildirildi. Heidi Klum, Isabeli Fontana ve Alessandra Ambrosio başta olmak üzere dünyaca ünlü çok sayıda mankenin de vakfa destek verdiği kaydedildi.
- Saklambaç
- 12.01.2019
- Gazete
İşte 'Mert'lik
1985 yılında kurulan ve AIDS araştırmaları için yardım sağlayan bir kuruluş olan Amfar'ın 6 Şubat'ta New York'ta yapılacak galasının 'yüzleri" belirlendi. Galanın, Türk fotoğrafçısı Mert Alaş ve ünlü oyuncu Milla Jovovich'in ev sahipliğinde gerçekleşeceği bildirildi. Heidi Klum, Isabeli Fontana ve Alessandra Ambrosio başta olmak üzere dünyaca ünlü çok sayıda mankenin de vakfa destek verdiği kaydedildi.
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