İşte 'Mert'lik

yılında kurulan vearaştırmaları için yardım sağlayan bir kuruluş olanGalanın, Türk fotoğrafçısıve ünlü oyuncu Milla Jovovich'in ev sahipliğinde gerçekleşeceği bildirildi.vebaşta olmak üzere dünyaca ünlü çok sayıda mankenin de vakfa destek verdiği kaydedildi.