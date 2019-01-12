Bir süredir kanser tedavisi gören Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel'den acı haber geldi. İlik kanseri olan genç kadın, dün sabaha karşı hayatını kaybetti. 24 yaşındaki oyuncu Hande Erçel'in annesinden gelen acı haber, tüm Türkiye'yi derinden etkiledi. Aylardır hastanede yatan annesinin başından bir an bile ayrılmayan Erçel, yaşadıkları için "Bu süreçte bin yıl büyüdüm" demişti. Annesinin iyileşmesi için donör olacağını açıklayan güzel oyuncu, ülkemizdeki kök hücre bağışı için de Kızılay yetkilileriyle bir araya gelmişti. Yaşadığı acı karşısında büyük şok ve üzüntü yaşayan Erçel'i teselli etmek için hastaneye koşanlar arasında eski sevgilisi şarkıcı Murat Dalkılıç da vardı.
DUA VE DESTEK İSTEMİŞTİ
Oyuncu Hande Erçel, hastanede tedavi gören annesinin başından hiç ayrılmamış, sevenlerinden dua istemişti.
ANCAK YAŞAYAN BİLİR
ANNE acısıyla yanıp kavrulan Hande Erçel'e ünlü isimlerden de destek gecikmedi. Ünlüler, güzel oyuncuya başsağlığı diledi.
PINAR ALTUĞ ATACAN: Genç yaşta annesiz kalmak. Bu acıyı ancak yaşayan bilir, anlar. Başın sağ olsun Hande'ciğim. Anneciğinin mekanı cennet olsun.
O seni hep görecek ve seninle gurur duymaya devam edecek.
HATİCE: Rabbim kimseyi ailesi ile sınamasın. Çok üzüldüm çok.
Mekanı cennet olsun anneciğinin.
Rabb'im sabırlar versin Hande'cim.
AYNUR AYDIN: Kendisi ile hiç tanışmadık. Az önce haberlerde gördüm. O kadar üzüldüm ki. Ah be güzel yüzlü Hande, başın sağ olsun. Anneciğinin mekanı cennet olsun.
ÖZLEM ADA ŞAHİN: Güzel kalpli Hande, anneciğin nurlar içinde yatsın. Allah sabır versin, sen çok güçlü birisin. Çok üzüldüm.
HADİSE: Sevgili Hande ve Gamze ne desek boş. Ne yazsak boş. Tüm dualarımız anneciğiniz için, ikiniz için. Anneciğinizin mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin.
TUĞBA ÖZEK: Allah sabır versin.
HACI SABANCI: Allah rahmet eylesin.
EBRU DESTAN: Kalbim acıdı...
DUA VE DESTEK İSTEMİŞTİ
Oyuncu Hande Erçel, hastanede tedavi gören annesinin başından hiç ayrılmamış, sevenlerinden dua istemişti.
ANCAK YAŞAYAN BİLİR
ANNE acısıyla yanıp kavrulan Hande Erçel'e ünlü isimlerden de destek gecikmedi. Ünlüler, güzel oyuncuya başsağlığı diledi.
PINAR ALTUĞ ATACAN: Genç yaşta annesiz kalmak. Bu acıyı ancak yaşayan bilir, anlar. Başın sağ olsun Hande'ciğim. Anneciğinin mekanı cennet olsun.
O seni hep görecek ve seninle gurur duymaya devam edecek.
HATİCE: Rabbim kimseyi ailesi ile sınamasın. Çok üzüldüm çok.
Mekanı cennet olsun anneciğinin.
Rabb'im sabırlar versin Hande'cim.
AYNUR AYDIN: Kendisi ile hiç tanışmadık. Az önce haberlerde gördüm. O kadar üzüldüm ki. Ah be güzel yüzlü Hande, başın sağ olsun. Anneciğinin mekanı cennet olsun.
ÖZLEM ADA ŞAHİN: Güzel kalpli Hande, anneciğin nurlar içinde yatsın. Allah sabır versin, sen çok güçlü birisin. Çok üzüldüm.
HADİSE: Sevgili Hande ve Gamze ne desek boş. Ne yazsak boş. Tüm dualarımız anneciğiniz için, ikiniz için. Anneciğinizin mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin.
TUĞBA ÖZEK: Allah sabır versin.
HACI SABANCI: Allah rahmet eylesin.
EBRU DESTAN: Kalbim acıdı...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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