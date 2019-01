süredir kanser tedavisi gören Hande Erçel 'in annesiacı haber geldi. İlik kanseri olan genç kadın, dün sabaha karşı hayatını kaybetti. 24 yaşındaki oyuncuannesinden gelen acı haber, tüm Türkiye 'yi derinden etkiledi. Aylardır hastanede yatan annesinin başından bir an bile ayrılmayan Erçel, yaşadıkları içindemişti. Annesinin iyileşmesi için donör olacağını açıklayan güzel oyuncu, ülkemizdeki kök hücre bağışı için de Kızılay yetkilileriyle bir araya gelmişti. Yaşadığı acı karşısında büyük şok ve üzüntü yaşayan Erçel'i teselli etmek için hastaneye koşanlar arasında eski sevgilisi şarkıcı Murat Dalkılıç da vardı.Oyuncu Hande Erçel, hastanede tedavi gören annesinin başından hiç ayrılmamış, sevenlerinden dua istemişti.ANNE acısıyla yanıp kavrulan Hande Erçel'e ünlü isimlerden de destek gecikmedi. Ünlüler, güzel oyuncuya başsağlığı diledi.Genç yaşta annesiz kalmak. Bu acıyı ancak yaşayan bilir, anlar. Başın sağ olsun Hande'ciğim. Anneciğinin mekanı cennet olsun.O seni hep görecek ve seninle gurur duymaya devam edecek.Rabbim kimseyi ailesi ile sınamasın. Çok üzüldüm çok.Mekanı cennet olsun anneciğinin.Rabb'im sabırlar versin Hande'cim.Kendisi ile hiç tanışmadık. Az önce haberlerde gördüm. O kadar üzüldüm ki. Ah be güzel yüzlü Hande, başın sağ olsun. Anneciğinin mekanı cennet olsun.Güzel kalpli Hande, anneciğin nurlar içinde yatsın. Allah sabır versin, sen çok güçlü birisin. Çok üzüldüm.Sevgili Hande ve Gamze ne desek boş. Ne yazsak boş. Tüm dualarımız anneciğiniz için, ikiniz için. Anneciğinizin mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin.Allah sabır versin.Allah rahmet eylesin.Kalbim acıdı...