Hakkı Akdeniz, ABD'de tarih yazdı.yılında beş parasız gittiği'ta azmi ve çalışkanlığıyla pizza imparatorluğuna uzandı. New York'ta 7 şubesi bulunan ve Hollywood ünlülerinin sıklıkla ziyaret ettiğidükkanının sahibi olan Hakkı Akdeniz, evsizleri de unutmadı. Her çarşamba günü evsizlere ve göçmenlere yüzlerce dilim pizza dağıttı. Başarıları ve yaptığı iyilikler nedeniyle şimdiye kadar 12 ödül kazanan Akdeniz, ödüle doymadı.