Diyarbakırlı Hakkı Akdeniz, ABD'de tarih yazdı. 2001 yılında beş parasız gittiği New York'ta azmi ve çalışkanlığıyla pizza imparatorluğuna uzandı. New York'ta 7 şubesi bulunan ve Hollywood ünlülerinin sıklıkla ziyaret ettiği "Champion Pizza" dükkanının sahibi olan Hakkı Akdeniz, evsizleri de unutmadı. Her çarşamba günü evsizlere ve göçmenlere yüzlerce dilim pizza dağıttı. Başarıları ve yaptığı iyilikler nedeniyle şimdiye kadar 12 ödül kazanan Akdeniz, ödüle doymadı.
- Saklambaç
- 12.01.2019
- Gazete
Hakkı Akdeniz ‘ABD’nin en başarılı göçmeni’ ödülünü kazandı
New York'ta 7 şubesi bulunan pizzacı Hakkı Akdeniz ‘ABD’nin en başarılı göçmeni’ ödülünü kazandı. Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz’ün beslenme uzmanı olan kızı Daphne de ödül alanlar arasındaydı.
Diyarbakırlı Hakkı Akdeniz, ABD'de tarih yazdı. 2001 yılında beş parasız gittiği New York'ta azmi ve çalışkanlığıyla pizza imparatorluğuna uzandı. New York'ta 7 şubesi bulunan ve Hollywood ünlülerinin sıklıkla ziyaret ettiği "Champion Pizza" dükkanının sahibi olan Hakkı Akdeniz, evsizleri de unutmadı. Her çarşamba günü evsizlere ve göçmenlere yüzlerce dilim pizza dağıttı. Başarıları ve yaptığı iyilikler nedeniyle şimdiye kadar 12 ödül kazanan Akdeniz, ödüle doymadı.
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