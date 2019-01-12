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  • 12.01.2019
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ve 'nun oğulları 2 yaşına bastı

Azur büyüdü
Sevilen popçu Gülşen ve müzisyen eşi Ozan Çolakoğlu'nun oğulları Azur Benan, önceki gün 2 yaşına bastı. Güzel popçu, oğlu için bir parti organize etti.



Azur için renkli bir pasta hazırlatan Gülşen, bu mutlu anlarını da Instagram'dan takipçileriyle paylaştı. Minik Azur'un sevimli halleri 'Maşallah' dedirtti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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