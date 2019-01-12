Sevilen popçu Gülşen ve müzisyen eşi Ozan Çolakoğlu'nun oğulları Azur Benan, önceki gün 2 yaşına bastı. Güzel popçu, oğlu için bir parti organize etti.
Azur için renkli bir pasta hazırlatan Gülşen, bu mutlu anlarını da Instagram'dan takipçileriyle paylaştı. Minik Azur'un sevimli halleri 'Maşallah' dedirtti.
Azur için renkli bir pasta hazırlatan Gülşen, bu mutlu anlarını da Instagram'dan takipçileriyle paylaştı. Minik Azur'un sevimli halleri 'Maşallah' dedirtti.
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