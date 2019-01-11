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  • 11.01.2019
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sektörüne el attı! Okan Bayülgen dairesini satıyor

, sektörüne el attı. Tarihi ’ndaki dairesini 15 milyon 500 bin liraya satışa çıkaran şovmen, bu kazançla Boğaz’dan ev alıp daha sonra iki katına satmayı hedefliyor.



Okan Bayülgen, kazancını gayrimenkule yatırmaya devam ediyor. 2016'da Tarabya'da 2 buçuk milyon dolara (13 milyon 575 bin lira) villa satın alan Bayülgen, yeni yatırımları için de Boğaz hattından şaşmadı. Şovmen, Galata'daki tarihi Doğan Apartmanı'nda bulunan dairesini gözden çıkardı.
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