Okan Bayülgen, kazancını gayrimenkule yatırmaya devam ediyor. 2016'da Tarabya'da 2 buçuk milyon dolara (13 milyon 575 bin lira) villa satın alan Bayülgen, yeni yatırımları için de Boğaz hattından şaşmadı. Şovmen, Galata'daki tarihi Doğan Apartmanı'nda bulunan dairesini gözden çıkardı.
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