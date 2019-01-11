Popçu Murat Boz'dan alkışlık hareket… Ünlü şarkıcı, kendisiyle tanışmak isteyen 11 yaşındaki epilepsi hastası Dilara'nın çağrısına kulak verdi. Boz, sosyal medyada küçük kıza "Yakında görüşeceğiz" diye mesaj gönderdi.
Şarkıcı, büyük hayranı olan Dilara'ya çok sevdiği şapkalarından birini de hediye edeceğini açıkladı. Daha önce doktorlar tarafından dileği sorulunca şapkasından Murat Boz çıkmasını isteyen küçük kız, popçunun mesajıyla sevince boğuldu.
Şarkıcı, büyük hayranı olan Dilara'ya çok sevdiği şapkalarından birini de hediye edeceğini açıkladı. Daha önce doktorlar tarafından dileği sorulunca şapkasından Murat Boz çıkmasını isteyen küçük kız, popçunun mesajıyla sevince boğuldu.
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