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  • 11.01.2019
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'in ardından de umut olacak! Özge Özpirinçci, ilik bekleyenler için kan bağışında bulundu

Sanat dünyasında kök hücre bağışı konusundaki bilinç artıyor. ’in ardından de ilik bekleyenler için kan bağışında bulundu.




Güzel oyuncu Hande Erçel'in kanser tedavisi gören annesi Aylin Hanım'a donör olacağını açıklaması sanat dünyasında farkındalık yarattı. İzmir'de yaşayan 3 buçuk yaşındaki lösemi hastası Öykü için başlatılan bağış kampanyasına oyuncu Özge Özpirinçci kayıtsız kalmadı. Oyuncu, dün Kadıköy'deki Kızılay çadırına gidip kanını bağışladı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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