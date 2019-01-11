Güzel oyuncu Hande Erçel'in kanser tedavisi gören annesi Aylin Hanım'a donör olacağını açıklaması sanat dünyasında farkındalık yarattı. İzmir'de yaşayan 3 buçuk yaşındaki lösemi hastası Öykü için başlatılan bağış kampanyasına oyuncu Özge Özpirinçci kayıtsız kalmadı. Oyuncu, dün Kadıköy'deki Kızılay çadırına gidip kanını bağışladı.
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