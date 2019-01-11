Kendisini Edwina Sponza ile aldattığını iddia ettiği İbrahim Kutluay'dan boşanmak için gün sayan Demet Şener'den aşk itirafı… Önceki gün Vadistanbul'daki bir etkinliğe katılan 41 yaşındaki iki çocuk annesi eski manken, 2019 dileği sorulunca "Bir an önce boşanmak" dedi ve ekledi: "Aşka kapım açık."
- Saklambaç
- 11.01.2019
- Gazete
Demer Şener'den itiraf: Aşka kapım açık!
İbrahim Kutluay’dan ihanet iddiasıyla boşanmaya uğraşan Demet Şener, önceki gün ‘Aşka kapım açık’ itirafı yaptı.
Kendisini Edwina Sponza ile aldattığını iddia ettiği İbrahim Kutluay'dan boşanmak için gün sayan Demet Şener'den aşk itirafı… Önceki gün Vadistanbul'daki bir etkinliğe katılan 41 yaşındaki iki çocuk annesi eski manken, 2019 dileği sorulunca "Bir an önce boşanmak" dedi ve ekledi: "Aşka kapım açık."
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