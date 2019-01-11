'Salla' isimli teklisi Youtube ve Spotify gibi dijital platformlarda üst sıralarda yer alan ünlü sanatçı Aynur Aydın'a 19-25 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek Milano Moda Haftası'nda podyumda yürümesi için teklif yapıldı. Ancak Almanya doğumlu güzel şarkıcı, albüm çalışmaları yüzünden Moda Haftası'nı reddetmek zorunda kaldı.