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  • 11.01.2019
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'a podyum teklifi!

Aynur’a podyum teklifi
'Salla' isimli teklisi Youtube ve Spotify gibi dijital platformlarda üst sıralarda yer alan ünlü sanatçı Aynur Aydın'a 19-25 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek Milano Moda Haftası'nda podyumda yürümesi için teklif yapıldı. Ancak Almanya doğumlu güzel şarkıcı, albüm çalışmaları yüzünden Moda Haftası'nı reddetmek zorunda kaldı.

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