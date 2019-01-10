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  • 10.01.2019
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'la aşkına şans veren Aslı Enver'den sessiz itiraf!

Sessiz itiraf!
'la aşkına üçüncü şansı veren Aslı Enver'den evlilik iddiasına sessiz itiraf geldi. Evlenme şartıyla barışan ikilinin Yeniköy, İstinye ve Sarıyer'de ev arayışına girdiğini TAKVİM duyurmuştu.



Enver, önceki gün Etiler'de "Boz'la evlenmeden aynı evde yaşamayacağınız doğru mu?" sorusunu "Teşekkürler" diye geçiştirdi. Oyuncu, evlilik sorusuna ise "Her şey yolunda" diyerek iddiayı doğrular gibiydi.

AYDIN HAMZA

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