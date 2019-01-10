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Kendisiyle yarışıyor

Kendisiyle yarışıyor
Başarılı şarkıcı Tuğba , sıra dışı bir yarışla gündemde... Yurt, yeni şarkısı ''la ulusal radyo veri analiz listelerinde 'En Çok Çalan Şarkılar' kategorisine hızlı giriş yaptı. Popçu, 'Masal'la Mayıs 2018'de çıkardığı 'Yine Sev Yine' şarkısını aynı listelerde geride bıraktı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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