Kendisiyle yarışıyor

Başarılı şarkıcı Tuğba Yurt, sıra dışı bir yarışla gündemde... Yurt, yeni şarkısı 'Masal'la ulusal radyo veri analiz listelerinde 'En Çok Çalan Şarkılar' kategorisine hızlı giriş yaptı. Popçu, 'Masal'la Mayıs 2018'de çıkardığı 'Yine Sev Yine' şarkısını aynı listelerde geride bıraktı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.