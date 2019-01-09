Prens Harry ile evlendikten sonra Sussex Düşesi olan Meghan Markle'nin görüşmeyi reddettiği babası Thomas Markle, tehdit gibi açıklamalar yaptı. Baba Markle, bundan sonra sessiz kalmayacağını açıkladı. Kızıyla barışma çağrılarına hiçbir tepki gelmemesini ise "kibir" olarak yorumladı. Thomas Markle, damadı Prens Harry'e de "kibri bırakıp erkek gibi davranması" çağrısını yaptı.
- Saklambaç
- 09.01.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.