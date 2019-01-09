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  • 09.01.2019
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'dan 'e: Kibri bırak biraz erkek ol

Kibri bırak biraz erkek ol
ile evlendikten sonra Sussex Düşesi olan Meghan Markle'nin görüşmeyi reddettiği babası , tehdit gibi açıklamalar yaptı. Baba Markle, bundan sonra sessiz kalmayacağını açıkladı. Kızıyla barışma çağrılarına hiçbir tepki gelmemesini ise "kibir" olarak yorumladı. Thomas Markle, damadı Prens Harry'e de "kibri bırakıp erkek gibi davranması" çağrısını yaptı.

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