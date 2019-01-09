yarış atıile onun bir araya getirdiğijokeyvearasındaki aşkıanlatan 'filmi, izleyen herkesi derindenetkiledi. Yönetmenliğini'ın üstlendiğibaşrollerinive'ın paylaştığıfilm, çok sevildi. Bold Pilot'ıhayattayken izleme keyfineulaşanlar, eski günleri yad etti.Pilot'ı ilk kez izleyen gençlerve çocuklar ise efsane atabüyük bir sevgi besledi.