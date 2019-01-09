Efsane yarış atı Bold Pilot ile onun bir araya getirdiği jokey Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki aşkı anlatan 'Bizim için Şampiyon' filmi, izleyen herkesi derinden etkiledi. Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği başrollerini Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan'ın paylaştığı film, çok sevildi. Bold Pilot'ı hayattayken izleme keyfine ulaşanlar, eski günleri yad etti. Pilot'ı ilk kez izleyen gençler ve çocuklar ise efsane ata büyük bir sevgi besledi. Bold Pilot, Google'da da en çok arananlar listesine girdi.
- Saklambaç
- 09.01.2019
- Gazete
Senin için Boldi! TJK, Bold Pilot için 13 Haziran'da yarış düzenleyecek
‘Bizim İçin Şampiyon’ filminde; efsane yarış atı Bold Pilot anlatıldı. Film patlama yaptı. Bunun üzerine TJK, Bold Pilot için 13 Haziran’da yarış düzenleme kararı aldı.
Efsane yarış atı Bold Pilot ile onun bir araya getirdiği jokey Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki aşkı anlatan 'Bizim için Şampiyon' filmi, izleyen herkesi derinden etkiledi. Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği başrollerini Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan'ın paylaştığı film, çok sevildi. Bold Pilot'ı hayattayken izleme keyfine ulaşanlar, eski günleri yad etti. Pilot'ı ilk kez izleyen gençler ve çocuklar ise efsane ata büyük bir sevgi besledi. Bold Pilot, Google'da da en çok arananlar listesine girdi.
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