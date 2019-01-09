Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, hafta sonu Uludağ'da üç kürkle poz verdi. Üstüne de "Hepsi gerçek. Sahte kullanmam. Kimseden korkmuyorum" dedi. Bunun üzerine hayvanseverlerden ve ünlülerden büyük tepki yedi. Şarkıcı Ömür Gedik de geçtiğimiz gün Saraçoğlu'nu sert bir dille eleştirdi.
ALLAH'TAN KORKSUN!
Akmerkez'de görüntülenen Gedik, "Kürkünü çıkarsın vicdanını giysin. Sadece ona değil tüm kürk giyen, kürk satan modacılara söylüyorum" dedi.
ALLAH'TAN KORKSUN!
Akmerkez'de görüntülenen Gedik, "Kürkünü çıkarsın vicdanını giysin. Sadece ona değil tüm kürk giyen, kürk satan modacılara söylüyorum" dedi.
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