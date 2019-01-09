modacı, hafta sonu'da üç kürkle poz verdi. Üstüne dededi. Bunun üzerine hayvanseverlerden ve ünlülerden büyük tepki yedi. Şarkıcıde geçtiğimiz gün Saraçoğlu'nu sert bir dille eleştirdi.Akmerkez'de görüntülenen Gedik, "" dedi.