Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin şüphelisi olan Suudi Arabistan'da şimdi de ünlü bir çift kayıplara karıştı. Komedyen Fahad al-Butairi ve aktivist eşi Loujain al-Hathloul'dan bir süredir haber alınamadı. İnsan hakları savunucusu Loujain al-Hathloul, Sussex Düşesi Meghan Markle'ın yakın arkadaşıydı. Al Hathloul, Mayıs ayında 9 aktivistle birlikte tutuklanmıştı. Al Hathloul ve diğer aktivistler vatana ihanetle suçlandı. Genç aktivist ve eşinin kayıplara karışması, Riyad yönetiminin baskılarını bir kez daha dünya basınının gündemine taşıdı.
Sussex Düşesi Markle'nin yakın arkadaşı olan aktivist Loujain Al-Hathloul ve eşi, Suudi Arabistan'da kayıplara karıştı. Olayla ilgili Riyad yönetimi suçlandı.
Sussex Düşesi Markle'nin yakın arkadaşı olan aktivist Loujain Al-Hathloul ve eşi, Suudi Arabistan'da kayıplara karıştı. Olayla ilgili Riyad yönetimi suçlandı.
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