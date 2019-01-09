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  • 09.01.2019
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'ın arkadaşı Loujain al-Hathloul 'da kayıplara karıştı

'nin yakın arkadaşı olan aktivist Loujain Al-Hathloul ve eşi, 'da kayıplara karıştı. Olayla ilgili Riyad yönetimi suçlandı.

Çifte sır
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin şüphelisi olan Suudi Arabistan'da şimdi de ünlü bir çift kayıplara karıştı. Komedyen Fahad al-Butairi ve aktivist eşi Loujain al-Hathloul'dan bir süredir haber alınamadı. İnsan hakları savunucusu Loujain al-Hathloul, Sussex Düşesi Meghan Markle'ın yakın arkadaşıydı. , Mayıs ayında 9 aktivistle birlikte tutuklanmıştı. Al Hathloul ve diğer aktivistler vatana ihanetle suçlandı. Genç aktivist ve eşinin kayıplara karışması, Riyad yönetiminin baskılarını bir kez daha dünya basınının gündemine taşıdı.



'nin yakın arkadaşı olan aktivist Loujain Al-Hathloul ve eşi, 'da kayıplara karıştı. Olayla ilgili Riyad yönetimi suçlandı.

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