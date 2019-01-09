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  • 09.01.2019
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sitem etti: Klavye delikanlıları

’nin eski eşi ’in fanları, 8 aylık hamile ’ı topa tuttu. Ural, ‘klavye delikanlıları’ dediği takipçilerine isyan etti.

Kıvılcım isyanda!
'nin Seçkin Piriler'den boşanmasına neden olan Kıvılcım Ural, Piriler hayranlarının hışmına uğradı. İki ay önce Tangöze ile evlenen 8 aylık hamile Ural'a bir takipçisi "Sen ve kızın aynı kaderi yaşayacaksınız" dedi.



Bu mesajla neye uğradığını şaşıran Ural, şu sözlerle isyan etti: "Böyle yüreği kirli insanlar, bizden uzak dursun. Hiç kimse gerçek hayatta selam bile vermeye çekineceği insanlara dil uzatmaya kalkmasın. Klavye delikanlılığı gün sonunda patlar."

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