boşanmasına nedenolanPiriler hayranlarınınhışmına uğradı. İki ayönce Tangöze ile evlenenUral'abir takipçisidedi.mesajla neyeuğradığını şaşıran Ural,şu sözlerle isyan etti:Hiç kimse gerçekhayatta selam bile vermeyeçekineceği insanlara diluzatmaya kalkmasın.