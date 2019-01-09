Güneş, önceki gün Kapadokya'da çocuklar gibi eğlendi. Önce Aşk Vadisi'nde Peri Bacaları'na karşı salıncağa binen Güneş, ardından dondurucu soğuğa aldırmadan kar topu oynadı. Geçtiğimiz sene hem özel, hem de iş hayatında oldukça mutlu bir yıl geçiren ünlü şarkıcı, nazar ağacının yanına giderek "Maşallah deyin, nazar değmesin" dedi.
Büyülü Kapadokya manzarasını balona binerek seyretmek isteyen Burcu Güneş, yoğun sis yüzünden seferler iptal olunca manzaraya karşı böyle poz verdi.
Büyülü Kapadokya manzarasını balona binerek seyretmek isteyen Burcu Güneş, yoğun sis yüzünden seferler iptal olunca manzaraya karşı böyle poz verdi.
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