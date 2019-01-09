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  • 09.01.2019
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Başarı zinciri

Başarı zinciri
Princess Otel'in yöneticisi Serap Zincir, yöneticiliğin yanı sıra sahnelerde de başarılı olduğunu kanıtladı. 'Yasaklım' adlı single şarkısını da çıkaran Zincir, Princess 'in Batum'da düzenlenen yılbaşı konserinde sahneye çıktı. Zincir, Princess Otel'in sahibi Sudi Özkan'a şiirlerden oluşan albümü için de çalışmalara başladı.

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