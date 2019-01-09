dibine düştü. Başarılı müzisyeneski eşiolan büyük oğluuzun süredir bas gitar dersi alıyordu.Kuzey, önceki gün ise babasının karşısında özel hoca eşliğindeşarkısını çaldı. Altuğ, gurur duyduğu oğlunun bu anlarını da sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi. Kuzey'in başarısıdedirtti.