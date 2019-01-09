Armut, dibine düştü. Başarılı müzisyen Emre Altuğ'un eski eşi Çağla Şıkel'den olan büyük oğlu Kuzey, uzun süredir bas gitar dersi alıyordu.
9 yaşındaki Kuzey, önceki gün ise babasının karşısında özel hoca eşliğinde gitarıyla 'My Way' şarkısını çaldı. Altuğ, gurur duyduğu oğlunun bu anlarını da sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi. Kuzey'in başarısı "Babasının izinde" dedirtti.
9 yaşındaki Kuzey, önceki gün ise babasının karşısında özel hoca eşliğinde gitarıyla 'My Way' şarkısını çaldı. Altuğ, gurur duyduğu oğlunun bu anlarını da sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi. Kuzey'in başarısı "Babasının izinde" dedirtti.
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