



Son dönemde Türk Sineması'ndaki kriz nedeniyle canı sıkılan Ata Demirer, önceki gün moral turundaydı. Cihangir'deki Jash adlı mekana giden ünlü komedyenin yanında Şeyma Baday adlı oyuncu vardı. İkili, öğleden sonra 13.00'da gittikleri mekanda gece 02.00'ye kadar oturdu. 21 yaşındaki genç oyuncuyla koyu bir sohbete dalan Demirer'in çıkışta keyfi yerindeydi.