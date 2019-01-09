Cemiyet hayatının ünlü isimleri Kuzey Kutbu'na akın etti. Arzu Sabancı, önceki gün yakın dostları Berna Çebi, Demet Hanif ve Emek Külür ile muhteşem doğa olayı 'Kuzey Işıkları'nı görmek için Finlandiya'ya gitti.
Eskimo evlerinde kalan Sabancı ve arkadaşları, keyifli anlarını da sosyal medyada paylaştı.
Eskimo evlerinde kalan Sabancı ve arkadaşları, keyifli anlarını da sosyal medyada paylaştı.
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