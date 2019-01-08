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  • 08.01.2019
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dostlarıyla buluştu

Dostlarıyla buluştu
Adanalı yakışıklı oyuncu , önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi. Galliard Restoran'da dostlarıyla akşam yemeği yiyen başarılı oyuncu, restoran çıkışında objektiflere yansıdı. Keyifli olduğu gözlenen Sevindik, objektiflere poz verdikten sonra gözlerden uzaklaştı.

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