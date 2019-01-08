Adanalı yakışıklı oyuncu Görkem Sevindik, önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi. Galliard Restoran'da dostlarıyla akşam yemeği yiyen başarılı oyuncu, restoran çıkışında objektiflere yansıdı. Keyifli olduğu gözlenen Sevindik, objektiflere poz verdikten sonra gözlerden uzaklaştı.
- Saklambaç
- 08.01.2019
- Gazete
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